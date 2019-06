Ramiro aumenta lista de desfalques do Corinthians para amistoso

O meia Ramiro virou desfalque no Corinthians para o amistoso contra o Botafogo-SP, neste sábado, às 20h, em Ribeirão Preto. Ele está com dores na coxa direita e aumentou a lista de jogadores que não ficarão à disposição do técnico Fábio Carille.

Além de Ramiro, os outros desfalques são: o lateral-direito Michel (recupera-se de lesão muscular), o meia Jadson (dores musculares), os atacantes Everaldo e Clayson (realizam fortalecimento muscular) e o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner (Seleção Brasileira).

A provável formação do Corinthians para o amistoso tem: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Pedrinho, Régis e Mateus Vital; Vagner Love.

Dos 23 relacionados para o amistoso, as novidades são o zagueiro Belezi e o meia Matheus Araújo, ambos da categoria sub-17. Eles podem ganhar oportunidade no decorrer da partida, já que a comissão técnica corintiana planeja mudar toda a equipe no segundo tempo.

VEJA OS RELACIONADOS:

Goleiros: Caique e Walter

Laterais: Carlos Augusto e Danilo Avelar

Zagueiros: Belezi, Bruno Méndez, Henrique, João Victor, Manoel e Marllon

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus e Ralf

Meias: Mateus Vital, Matheus Araújo, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Gustavo, Janderson e Vagner Love