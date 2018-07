Ramiro continua no time titular, e Edinho vira reserva no Grêmio

PORTO ALEGRE - Depois de ter boa atuação na vitória sobre o Fluminense, no domingo passado, o volante Ramiro foi mantido no time titular do Grêmio para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, em Caxias do Sul, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Edinho, que volta de suspensão automática, deverá ficar no banco de reservas.

No treino desta terça-feira, o técnico Enderson Moreira comandou o último trabalho antes do jogo em Caxias e manteve a escalação que venceu o Flu, com: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Bressan e Breno; Ramiro, Riveros, Alán Ruiz, Rodriguinho e Dudu; Barcos.

Desta forma, Zé Roberto e Kleber seguem no time reserva, assim como o zagueiro Rhodolfo, todos jogadores de renome no elenco. Geromel, retornando de lesão, trabalhou em separado, assim como Adriano. Tinga e Gabriel seguem no departamento médico.

Na atividade desta terça, Enderson repetiu jogadas de bola parada e focou na movimentação e marcação. Faltas ao lado da área, frontais e cobranças de escanteio ficaram por conta de Rodriguinho, autor do gol contra o Flu.