Corinthians se aproxima da contratação do volante Ramiro, do Grêmio

O Corinthians está tentando acertar com o volante Ramiro, do Grêmio. A diretoria do clube se reuniu com o pai do jogador, Gilnei Benetti, nos últimos dias e vive a expectativa de sacramentar o acordo até o final da semana.

Ramiro tem contrato com o Grêmio até 2021. O time gaúcho tem 10% dos direitos federativos do atleta. O restante pertence a empresários e também à família do volante. Um dos agentes é Giuliano Bertolucci, que tem boa relação com a diretoria do clube - é ele quem está analisando propostas do exterior do atacante Pedrinho, por exemplo.

Contratado pelo Grêmio em 2013, Ramiro tem 251 jogos pela equipe e foi fundamental nas conquistas da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) além da Recopa Sul-Americana e Campeonato Gaúcho neste ano.

O jogador atua no setor de marcação e também pode atuar deslocado pelo lado direito do campo. O pai do jogador não informou os valores da negociação, nem o tempo de contrato que deve ser assinado. É certo que o Corinthians pagará um valor em dinheiro e pode também ceder jogadores por empréstimo.

Além de Ramiro, o Corinthians também está tentando trazer o atacante Luan, do Atlético-MG, o meia Sornoza, do Fluminense, e o zagueiro Leandro Castán, do Vasco. Até agora, o clube confirmou para a próxima temporada os atacantes Gustavo Mosquito e André Luis, o lateral-direito Michel Macedo e o volante Richard.

A principal contratação, no entanto, foi a do técnico Fábio Carille, que deve se apresentar ao Corinthians em 3 de janeiro, junto com a volta do elenco de férias. O treinador ainda está no Al-Wehda e deve voltar ao Brasil em 29 de dezembro.