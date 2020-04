Ramiro defende Tiago Nunes no Corinthians: 'Todos gostam do trabalho'

A temporada 2020 do Corinthians era decepcionante até a pausa das competições em função da pandemia do coronavírus. Afinal, o clube foi eliminado logo nas fases preliminares da Copa Libertadores e tinha chances remotas de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Os resultados ruins pressionam o técnico Tiago Nunes logo em seus primeiros meses à frente do clube, mas ele ganhou uma defesa nesta segunda-feira.

Ramiro, em entrevista à ESPN Brasil, fez elogios ao técnico. Ele assegurou que o elenco aprova o trabalho do treinador e o estilo que busca implementar à frente do Corinthians. O meio-campista avaliou que a cobrança é natural por causa dos resultados aquém dos esperados, mas assegurou que Tiago Nunes e o elenco, unidos, podem dar a volta por cima e superar os questionamentos.

"O que eu percebo dentro do elenco é que todos gostam do trabalho. Jogador gosta de jogar com a bola no pé. Todos têm procurado executar da melhor maneira. Como os resultados não vieram, começam os questionamentos. Em clube grande, isso faz parte. O Tiago está preparado para enfrentar isso com os jogadores", disse.

À frente do Corinthians, Tiago Nunes tem apenas 39% de aproveitamento nos jogos oficiais. São 12 partidas disputadas, com três vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Em função da pausa no calendário, o elenco está em férias de 20 dias, iniciadas na última quarta-feira. A data para a retomada das competições ainda é uma incógnita.

Fora da Libertadores, o time era o terceiro colocado do Grupo D do Paulistão, com cinco pontos de desvantagem para a zona de classificação às quartas de final a duas rodadas do fim.