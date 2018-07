Ramiro e Everton treinam, mas Grêmio segue com dúvidas para encarar o Atlético-MG

No início da semana do retorno do calendário brasileiro, o técnico Renato Gaúcho comandou nesta segunda-feira mais um treino do Grêmio visando o duelo de quarta-feira contra o Atlético-MG, em casa. E a dois dias da partida, o treinador tem dúvidas para escalar a equipe no duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Nesta segunda, as novidades foram os meias Ramiro e Everton, que voltaram a trabalhar ao lado de seus companheiros. Eles haviam ficado de fora da atividade do último sábado, mas treinaram normalmente e devem estar em campo na quarta.

Por outro lado, o Grêmio não deverá ter o volante Maicon. Capitão da equipe, ele segue se recuperando de um problema muscular, não treinou nesta segunda e está praticamente descartado para o confronto.

Outro que não trabalhou nesta segunda foi o zagueiro Kannemann, que é dúvida para a partida graças a um desconforto muscular. O lateral Leonardo Moura e o meia Cícero também ficaram de fora do trabalho, mas a comissão técnica não informou o motivo da ausência.

A tendência, porém, é que estejam em campo na quarta-feira. O Grêmio deverá ser escalado para encarar o Atlético-MG com: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Pedro Geromel, Kannemann (Bressan) e Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.