Ramiro passará por exames e deve desfalcar Corinthians no clássico com Santos

O volante Ramiro deve ser desfalque no Corinthians para o clássico com o Santos, domingo, às 11h, na arena em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogador torceu o joelho direito ainda no primeiro tempo da derrota para a Ponte Preta por 2 a 1.

A lesão aconteceu em uma disputa de bola com Bruno Reis. Ramiro recebeu atendimento médico no gramado e ainda tentou seguir na partida. Mas pouco depois voltou a cair e foi retirado de maca chorando. Deu lugar a Madson. "Deve ser entorse, não tem avaliação mais precisa. Ele enganchou o pé no uniforme do adversário e reclamou de dores na parte interna do joelho", declarou Tiago Nunes.

O departamento médico do Corinthians informou que ele passará por exames de imagem nesta sexta-feira e só a partir daí dará qualquer prognóstico. Pela maneira que deixou o gramado é improvável que participe do clássico. Fica a dúvida sobre quem será seu substituto.

Quem deve surgir entre os titulares é o volante Cantillo. Depois de ter sido regularizado na noite de quinta-feira, o jogador colombiano começou no banco de reservas contra a Ponte Preta e entrou no segundo tempo dando novo ritmo para a equipe de Tiago Nunes. "Ele entrou muito bem. Como foi liberado só às 19h já tinha o time montado e não mexi de início. Ele se complementa com Camacho e tem tudo para fazer uma grande temporada", declarou Tiago Nunes.

Cantillo substituiu Richard, que no primeiro tempo errou passe que originouo segundo gol da Ponte Preta. O colombiano entrou ligado na partida e construiu a jogada para o gol de Boselli. Ele avançou, abriu para Janderson, que cruzou para o argentino marcar de carrinho.

A dúvida que fica é se ele ganhará a posição de Richard e atuará mais centralizado ou se, com a contusão de Ramiro, entrará mais aberto pela direita, formando quase que uma dupla com Fagner.