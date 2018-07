Ramiro prevê 'novo campeonato' para Grêmio após pausa

"Tenho certeza de que a gente vai voltar melhor. Basicamente, começa um novo campeonato para todas as equipes", disse, dando ênfase na parte física bastante trabalhada nesta pausa. "As equipes vão voltar com as partes física e psicológica todas ''no zero'', então é um novo campeonato que se inicia e o Grêmio está no topo (em sexto lugar) da tabela."

Ramiro, que já tinha a companhia dos volantes Guilherme Amorim, Edinho e Matheus Biteco, ganhou mais um concorrente. Contratado em uma negociação envolvendo a ida de Kleber para o Vasco, Fellipe Bastos chegou a Porto Alegre no meio da intertemporada e deve ser mais um a disputar vaga no time do técnico Enderson Moreira.

"Independentemente de quem estiver jogando, nosso objetivo é sempre ajudar o Grêmio. Agora a diretoria buscou reforços para ter uma competição dentro do grupo, o que só faz com que a equipe cresça. Isso é natural do futebol", comentou o atleta de apenas 21 anos.

Atento aos jogos do Mundial, o volante gremista destacou como tendência no futebol mundial o perfil do meio-campista versátil, que não se limita só ao ataque ou a defesa. "O que está me chamando a atenção para minha posição acho que é a tendência do futebol atual da dinâmica de jogo. Jogadores de meio de campo tanto marcando quanto atacando, ajudando quem está na frente", analisou.