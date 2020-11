Ramiro ressalta 'postura de Corinthians' em vitória sobre o Internacional

Um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Internacional neste sábado, o volante Ramiro destacou a dedicação que os jogadores demonstraram diante do time gaúcho em partida realizada na Neo Química Arena.

"Acho que postura é o nome da partida que tivemos hoje (sábado). Uma postura de Corinthians. A gente, em algumas partidas, não desempenhamos da forma que queríamos, mas a gente está em busca disso e vamos buscar melhorar a cada jogo", disse o volante, em entrevista ao canal Premiere.

Leia Também Surpresa na escalação, Davó marca e Corinthians derrota o Internacional na arena

"Estamos de parabéns pela entrega e dedicação. A equipe toda, tanto os que saíram jogando, quanto os que entraram depois", completou o jogador, que participou da jogada em que poderia ter saído o segundo gol corintiano, mas o árbitro anulou a jogada.

Na visão da arbitragem. Ramiro cometeu falta em Marcelo Lomba. Na sequência, a bola sobrou para Luan mandar para as redes. "Não foi falta nem minha e nem dele (Marcelo Lomba). Foi disputa de bola, choque de jogo. Não vi como terminou a jogada", explicou o volante.

O Corinthians não tem muito tempo para comemorar. Na quarta-feira, os comandados de Vagner Mancini enfrentam o América-MG, em Belo Horizonte, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro encontro, o time mineiro venceu por 1 a 0.