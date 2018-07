Ramiro treina com bola, é relacionado e reforça o Grêmio contra o Coritiba

Em meio a tantos desfalques no Grêmio, o técnico Renato Gaúcho ganhou um importante reforço nesta sexta-feira para enfrentar o Coritiba, domingo, às 19 horas, no Couto Pereira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro: o meio-campista Ramiro.

Recuperado de um edema na coxa que o tirou da partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, Ramiro treinou normalmente com bola nesta sexta-feira e foi relacionado para enfrentar o Coritiba.

É provável, assim, que ele inicie como titular e forme o meio-campo ao lado de Jailson e Arthur. A equipe deve atuar no domingo com: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Fernandinho e Arroyo (Everton); Lucas Barrios.

Se Ramiro está de volta, Luan até correu ao redor do gramado, mas segue como desfalque - ele chegou a ser relacionado para acompanhar o grupo, mas foi descartado para o duelo.

Os volantes Cristian e Michel também aceleraram a recuperação, mas ainda não têm condições de jogo. Poupados do treino desta sexta, por sua vez, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante Lucas Barrios foram relacionados normalmente.

"O Luan está fora do jogo, não fez alguns trabalhos necessários com bola para ficar à disposição para uma partida. Mas vai viajar, ficar com o grupo e fazer os treinamentos", explicou o técnico gremista nesta sexta-feira.

Sob forte chuva, Renato comandou nesta sexta um treino de ataque contra defesa em campo reduzido. O Grêmio está na quarta posição no Brasileirão com 46 pontos, 12 atrás do líder Corinthians.

Confira os jogadores relacionados no Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Edilson, Léo Moura, Cortez e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Geromel, Kannemann, Bruno Rodrigo e Rafael Thyere.

Meias: Arthur, Ramiro, Kaio, Jailson, Jean e Patrick.

Atacantes: Lucas Barrios, Luan, Fernandinho, Everton, Beto da Silva, Arroyo e Jael.