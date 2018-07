Ramiro vê Grêmio menos pressionado, mas garante ambição por títulos em 2017

A conquista da Copa do Brasil no fim do ano passado representou para o Grêmio o encerramento de um jejum de 15 anos sem troféus nacionais de elite. Por isso, a pressão da torcida por títulos diminuiu, e 2017 começou de forma bem diferente para o elenco tricolor, como admitiu o volante Ramiro nesta terça-feira.

"Acho que a pressão diminuiu, sim. O clube estava há muito tempo sem vencer e conseguiu o título de expressão tão esperado por nós e a torcida. Mas o que levo comigo é que temos em mente. Essa cobrança tem que acontecer entre nós, disputa para ver quem vai jogar, que a gente continue conquistando. Ter a ambição de continuar conquistando títulos, é o que nos motiva", declarou.

Graças ao título da Copa do Brasil, o Grêmio voltará a disputar nesta temporada a Libertadores, maior sonho da torcida tricolor. E para garantir que o time estará na briga deste e também dos outros troféus que estarão em jogo durante o ano, Ramiro prometeu mais ambição do que no ano passado.

"Nossa ambição por conquistas é cada vez maior. Quando se ganha um título, se quer ganhar outros", garantiu. "Vimos como torcedor ficou feliz. Título tem que servir de combustível e motivação."