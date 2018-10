Ramon admite boa fase do Internacional, mas confia em vitória do Vasco

Se na partida contra o Sport, o Vasco não atingiu o objetivo de se distanciar da incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time terá mais uma oportunidade de ampliar a diferença para os clubes que se encontram na parte inferior da tabela na sexta-feira, às 21h30, contra o Internacional, em São Januário. O jogo será válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Na avaliação do capitão Ramon, o Vasco não pode se intimidar com a boa fase vivida pelo rival gaúcho, atual terceiro colocado da tabela, na briga direta pelo título com o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo.

Para o jogador, a equipe cruzmaltina tem qualidade para surpreender o Inter em casa. "Temos um aproveitamento muito bom jogando em São Januário. Contamos com a força do nosso caldeirão para fazer valer esse mando de campo. Vai ser uma partida muito complicada, mas confio no potencial do nosso grupo", enalteceu o jogador, nesta terça-feira.

Apesar disso, o capitão admitiu que o Vasco terá dificuldades para somar os três pontos no fim de semana, principalmente porque o rival vem de um empate com o Santos, por 2 a 2, no Beira-Rio, na noite de segunda. O resultado derrubou o Inter do segundo para o terceiro posto da classificação.

"Acredito que o Inter venha para cima depois do empate que teve ontem jogando em casa. Nós também precisamos ganhar para se afastar da parte inferior da tabela. Então tem tudo para ser um grande jogo. Precisamos ter muita atitude e personalidade para jogar", disse Ramon, antes de revelar preocupação com a boa fase de Leandro Damião.

"É um jogador de muita força e que possui uma bola aérea muito boa. O Inter possui uma equipe de transição muito rápida. A equipe deles possui dois pontas são rápidos e um meio-campo de bastante qualidade, mas não podemos ter medo de ser feliz", acrescentou o capitão.

O Vasco tem 34 pontos e está em 14º lugar. Já o Internacional conta com 57 pontos e está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro.