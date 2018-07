Ramon alerta Flamengo para afastar logo risco de queda A vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, no Rio, trouxe mais tranquilidade ao Flamengo, mas não acabou com o risco de rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro. Preocupado em melhorar a situação da equipe, o lateral-esquerdo Ramon espera conseguir um bom resultado bom diante do Atlético Mineiro, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, para evitar um sufoco nas rodadas decisivas da competição.