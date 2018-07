Ramon diz que Vasco fará jogo do ano contra o Vitória O lateral-esquerdo Ramon mostrou a importância que o Vasco está dando ao confronto com o Vitória ao qualificar o primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil como o jogo do ano para o time carioca. O defensor elogiou a equipe de Salvador, mas prometeu que não vai se intimidar no Barradão.