Ramon encara com naturalidade testes de Zé Ricardo para jogo com Avaí

A escalação do Vasco deve ter novidades no meio-de-campo para o duelo com o Avaí, quarta-feira, na Ressacada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo testou Andrey no lugar de Jean em treinamento nesta segunda-feira. Ao comentar as avaliações que o treinador vem realizando no time, o lateral-esquerdo Ramon disse que as encara com naturalidade diante da busca pela melhor formação por um técnico que chegou recentemente ao clube.

"Quando o Zé chegou, ele passou a implantar as características dele. Essa mudança vem acontecendo por etapas. Você vem ajustando a defesa, como estamos fazendo, e vai passando por todos os setores. Essa mudança está dando resultados, sofremos poucos gols nas últimas rodadas. Foram três, sendo um deles de mão. Agora estamos trabalhando a parte ofensiva, para sair bem e para que a gente lá de trás dê suporte para a galera da frente poder arriscar mais, pra dar esse apoio como eles vêm dando para a gente defensivamente. É devagar, as coisas não acontecem de uma hora para a outra. O Zé está conhecendo mais cada um, tendo mais intimidade, para extrair o melhor de cada jogador no decorrer do tempo", disse.

Zé Ricardo também se verá forçado a alterar a dupla de zaga, pois Breno está suspenso, com Paulão sendo o escolhido para ser o parceiro de Anderson Martins no sistema defensivo. Ramon garante que a mudança não afetará o desempenho da equipe.

"O Paulão é um cara experiente, muito bom de conversar e de ajustar em campo. A entrada dele não muda o trabalho que vem sendo realizado. Não vai haver diferença em questão técnica ou de qualidade, porque temos um grupo muito bom", afirmou.

Caso essas alterações se confirmem nos próximos treinos, o Vasco vai enfrentar o Avaí com a seguinte formação: Martín Silva; Madson, Paulão, Anderson Martins e Ramon; Wellington, Andrey, Mateus, Wagner e Nenê; Andrés Ríos.

Derrotado na rodada anterior pelo lanterna Atlético Goianiense, o Avaí figura na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 18º lugar. Ramon, porém, prevê um confronto complicado, lembrando que até então o time catarinense era uma das sensações do segundo turno.

"O Avaí vem jogando de uma forma tática muito interessante. Eles estão conseguindo atacar muito bem, jogam com muito cruzamento, com muita ofensividade pelos lados. A gente tem que neutralizar essas jogadas. Temos que estar prontos pra sair rápido no contra-ataque e acertar o último passe, para converter em gols as oportunidades que temos criado em campo", comentou.