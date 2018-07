Ramon exalta Zé Ricardo e vê Vasco na briga por vaga na Libertadores

A evolução do Vasco sob o comando de Zé Ricardo definitivamente conquistou os jogadores. Entoando o discurso de seus companheiros ao longo das últimas semanas, nesta quinta-feira foi a vez do lateral-esquerdo Ramon exaltar a importância do treinador no crescimento da equipe, inclusive na vitória da última quarta sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, no Serra Dourada.

"O ambiente é maravilhoso. Isso é muito mérito do Zé Ricardo, que é um cara espetacular, que fala olhando no olho e sabe lidar muito bem com o grupo. Mesmo os atletas que não estão atuando são felizes com a forma de trabalhar dele. A vitória de ontem não foi fácil de ser conquistada, até em virtude dos fatores que encontramos no Serra Dourada: grama alta, umidade baixa, condição climática difícil, muito seco", considerou.

Mais uma vez, o Vasco sofreu para criar as oportunidades e precisou de um gol contra para garantir a vitória. O que impressiona, então, é a melhora defensiva da equipe. Se já teve a zaga mais vazada do Brasileirão, o time evoluiu neste ponto desde a chegada de Zé Ricardo e tomou apenas quatro gols nas últimas oito partidas. Para Ramon, é justamente isto que torna os vascaínos candidatos a uma das vagas à Libertadores do ano que vem.

"Nos colocamos em um patamar de brigar pelo objetivo que foi falado ao longo de toda a competição. É uma situação boa, só depende da gente, pois temos adversários diretos e precisamos tirar pontos para subir ainda mais na tabela. Acredito que o clima será ainda melhor do que foi no sábado passado, pelo momento, por essas três vitórias consecutivas que nós tivemos", projetou.

Por este crescimento, Ramon pediu o apoio em massa da torcida vascaína no duelo diante do Coritiba, neste sábado, no Maracanã. "Venho aqui pedir o comparecimento da nossa torcida, que realmente faz a diferença. No jogo passado, no momento que a gente mais precisou, eles nos apoiaram e nos empurraram para a vitória. Que o Maracanã esteja lotado mais uma vez."

O elenco vascaíno se reapresentou nesta quinta-feira e já treinou em São Januário. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Atlético-GO realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os demais participaram de uma atividade técnica e física no gramado. Entre eles, estava o meia Wagner, que se recupera de lesão e ainda é dúvida para encarar o Coritiba.