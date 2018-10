Ramon lamenta irregularidade do Vasco no Brasileirão: 'Fomos muito diferentes'

O Vasco não conseguiu emplacar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer por 2 a 0 o Cruzeiro, o time perdeu para o Sport por 2 a 1, neste sábado, no Recife, pela 30.ª rodada. A falta de regularidade é uma preocupação para o lateral-esquerdo Ramon, que viu uma equipe muito diferente em relação ao último duelo.

"Falta regularidade. A gente faz um bom jogo contra o Cruzeiro, mas aqui não consegue ter o mesmo ritmo do jogo passado. Fomos muito diferentes do que fomos domingo e, por isso, perdemos. Acho que o Sport fez um pouco a mais que a gente", disse Ramon.

Nos momentos finais no estádio da Ilha do Retiro, os jogadores vascaínos reclamaram com a arbitragem por não marcar pênalti em lance envolvendo Giovanni Augusto. "Pênalti claro. O jogador do Sport estava de frente para o gol e não me viu. Acabou me acertando, tanto que a bola não foi para frente e sim para o lado. Pênalti claro. Tem um cara perto do lance que não vê, fica difícil", lamentou Giovanni Augusto, que levou o terceiro cartão amarelo nesta partida.

O técnico Alberto Valentim lamentou a ausência precoce de Yago Pikachu, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Ele ainda ressaltou que o Vasco precisa vencer fora de casa para fugir da zona de rebaixamento. "Vamos estar perto da nossa torcida e precisamos do apoio deles. Isso é muito bom. Temos que nos distanciar o mais rápido possível da zona do rebaixamento, mas para isso é preciso vencer fora de casa", ressaltou, bastante abatido.

O próximo compromisso vascaíno será contra o Internacional, em jogo antecipado para esta sexta-feira devido às eleições do próximo dia 28. Pelo menos vai acontecer no estádio de São Januário, do lado da torcida, no Rio de Janeiro.