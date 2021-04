Ramon lamenta maratona de jogos do Cruzeiro, e Rômulo critica gramado após derrota

O Cruzeiro foi surpreendido pelo Pouso Alegre, que, com a vitória por 1 a 0 neste domingo, encerrou a sequência positiva de três jogos do time do técnico Felipe Conceição no Campeonato Mineiro. Para o zagueiro Ramon, a maratona de jogos atrapalhou a equipe celeste.

"A gente sabia que seria um jogo difícil. Tivemos uma viagem longa da Copa do Brasil e chegamos aqui dois dias antes. Temos que trabalhar e recuperar na próxima rodada. Não tem nada perdido", analisou.

O volante Rômulo, por sua vez, criticou o gramado do Manduzão. Essa foi a primeira vez que ele começou como titular desde que voltou ao Cruzeiro. Rômulo havia entrado no decorrer das partidas contra Boa Esporte, Coimbra, Atlético e América-RN.

"A gente não está acostumado a jogar com um campo assim, em que a bola está quicando bastante. As condições não são das melhores. É um jogo completamente diferente do nosso estilo. Então tivemos que ir por bolas paradas", comentou.

O resultado até manteve o Cruzeiro no G-4, em terceiro lugar com 17 pontos, mas viu o Tombense encostar com a mesma pontuação e até mesmo o Pouso Alegre chegar, no quinto lugar com 15 pontos. O time do técnico Felipe Conceição poderia ter se classificado se tivesse vencido. Na 11ª e última rodada da fase inicial, receberá a Patrocinense no domingo, às 16 horas, no Mineirão.