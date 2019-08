Ramón Martínez revela entusiasmo no Atlético-MG: 'E ainda falta muito a melhorar'

Contratado em junho, o volante paraguaio Ramón Martínez não esconde o entusiasmo por ter atuado como titular do Atlético-MG na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último sábado, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o meio-campista comemorou a atual fase.

"O (técnico) Rodrigo (Santana) vem me dando essa oportunidade de ajudar a equipe e me sinto muito bem e contente. Ainda falta muito para melhorar, este não é meu teto (em termos de desempenho), e espero ajudar a equipe da melhor maneira", disse Martínez, que revelou estar adaptado em Belo Horizonte.

"É uma cidade muito tranquila, meus companheiros me receberam muito bem e, sobre o centro de treinamento, nunca vi nada igual. Sinto-me muito bem, com ganância, aprendendo, crescendo, e creio que estou na minha melhor forma", afirmou o paraguaio.

Ramón Martínez e os demais jogadores do Atlético-MG se reapresentaram nesta terça-feira, após dois dias de folga. Os atletas que não enfrentaram o Fluminense participaram de um jogo-treino com o Inter de Minas. Com gols de Otero e Papagaio, os reservas venceram por 2 a 1.

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo e se prepararam fisicamente para o duelo de sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19 horas, pela 15ª rodada do Brasileiro.

OLHA OS GOLS DO JOGO-TREINO! Na manhã desta terça, os atletas que não iniciaram a partida contra o Fluminense venceram o Inter de Minas por 2 a 1! ⚽ Otero e Papagaio marcaram para o #Galo e Guilherme para o Inter de Minas. Confira! pic.twitter.com/t3hgQW0En9 — Atlético (@Atletico) August 13, 2019

O elenco volta aos treinos nesta quarta-feira, às 15h30, quando Rodrigo Santana inicia a preparação para o jogo no Paraná. Como na próxima semana o time mineiro vai atuar pela Copa Sul-Americana, contra o La Equidad (COL), o técnico atleticano não deverá mandar a campo todos os titulares contra o Athletico-PR, poupando as principais peças para o jogo de ida das quartas de final da competição continental.