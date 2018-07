Ramon pede reação do Vasco contra fantasma da queda O Campeonato Brasileiro mal começou, mas o Vasco já se sente ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Afinal, o time ainda não venceu na competição. Empatou uma vez e sofreu duas derrotas. Está na parte de baixo da tabela e a preocupação com a queda para a segunda divisão é natural numa equipe que acabou de retornar à elite do futebol brasileiro.