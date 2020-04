Ramon promete que Vasco será ofensivo: 'Gosto do bom futebol'

Ramon Menezes foi anunciado nesta semana como novo técnico do Vasco, para suceder Abel Braga, mas ainda vai demorar para ir a campo, afinal, as atividades no futebol estão todas paralisadas em função da crise do coronavírus. Mas já tem bem definido o estilo que deseja ver a equipe exibir.

LEIA TAMBÉM > Campello diz que escolheu Ramon por ligação com Vasco e dúvida sobre estrangeiros

O ex-jogador, que era auxiliar da comissão técnica do Vasco, explicou que pretende montar um Vasco ofensivo e que pratique um bom futebol, além de exibir organização tática. Mas também reconheceu que vai adaptar as suas ideias ao estilo e características do elenco que estiver à sua disposição.

"Característica de posse de bola, de jogo vertical e fazendo gols. É um DNA ofensivo. A minha ideia passa pelo setor ofensivo, pela organização ofensiva. Não se pode esquecer da defesa. Mas gosto do bom futebol e pelas funções na hora de jogar e na hora de marcar", afirmou, em entrevista ao SporTV, Ramon, que teve três passagens como jogador pelo clube carioca.

Sem poder trabalhar dentro de campo, Ramon também tem conversado com membros do departamento de futebol do Vasco, sendo que a sua principal preocupação é com o condicionamento físico do elenco, especialmente por causa da pausa das competições em função do surto da covid-19.

Assim como acontece com a maior parte dos clubes do futebol brasileiro, o elenco do Vasco está em férias coletivas. A equipe iniciou 20 dias de descanso, em pausa forçada e que foi iniciada na última quarta-feira.