Ramsey decide e Arsenal se aproxima do líder Chelsea

O Arsenal derrotou o Burnley por 1 a 0 neste sábado, fora de casa, e diminuiu provisoriamente a distância para o líder Chelsea no Campeonato Inglês. Agora, o time do técnico Arsène Wenger está na segunda colocação, com 66 pontos, quatro a menos do que os primeiros colocados. O Chelsea, no entanto, tem dois jogos a menos e encara neste domingo o Queens Park Rangers.

Aaron Ramsey marcou o gol da partida aos 12 minutos do primeiro tempo, em uma jogada no qual o ataque do time londrino precisou finalizar três vezes para marcar. Na primeira o goleiro deu rebote e na segunda a zaga abafou, mas na terceira a bola sobrou para o jogador galês finalizar no ângulo e definir o triunfo.

Ramsey, por sinal, completou neste sábado 150 jogos disputados no Campeonato Inglês, no qual o Arsenal terá como próximo adversário o Sunderland. Já o Burnley, que está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 26 pontos, visitará o Everton.

Em outro jogo realizado neste sábado, o Tottenham vacilou e perdeu para o Aston Villa por 1 a 0, em casa. Benteke marcou o gol que fez os anfitriões caírem para a sétima posição e em desvantagem na disputa por vagas das competições europeias. O técnico dos Spurs, Mauricio Pochettino, mais uma vez preteriu o volante brasileiro Paulinho, ex-Corinthians, ao deixá-lo no banco de reservas durante os 90 minutos. O time londrino foi ultrapassado pelo Southampton, que derrotou o Hull City por 2 a 0, em casa, e subiu para a quinta colocação. O Aston Villa se afastou da zona de rebaixamento e foi a 32 pontos, em 15º lugar.

O destaque da rodada até aqui ficou por conta do meia Bolasie, do Congo. Ele marcou três gols na vitória do Crystal Palace por 4 a 1 sobre o Sunderland, fora de casa. Glenn Murray fez o outro e Wickham descontou. O resultado manteve os visitantes em 11º, com 42 pontos. O time da casa é o 16º, com 29.

Também neste sábado, o Leicester City derrotou o West Bromwich Albion por 3 a 2, fora de casa, enquanto West Ham e Stoke City ficaram no 1 a 1, mesmo placar de Swansea City e Everton.