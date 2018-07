Ramsey marca golaço, Arsenal atropela CSKA e se aproxima da semi da Liga Europa

O Arsenal goleou o CSKA Moscou por 4 a 1 nesta quinta-feira, em casa, e ficou muito próximo da vaga para as semifinais da Liga Europa. O destaque da partida ficou por conta do golaço do atacante galês Ramsey.

O gol não foi tão bonito quanto a bicicleta de Cristiano Ronaldo na vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre a Juventus. Mas merece ser repetido a exaustão pelos canais de televisão esportivos nos próximos dias.

Ramsey recebeu cruzamento da esquerda na área e, de primeira, tocou com a parte externa do pé direito por cobertura sobre o goleiro Igor Akinfeev, titular da seleção russa. Foi o segundo gol do galês na partida. Ele havia aberto o placar minutos antes. Lacazette fez os dois outros gols. Todos os tentos da partida aconteceram no primeiro tempo.

A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, em Moscou. O time de Londres pode perder por até dois gols de diferença que se garante na próxima fase. Antes, no entanto, o Arsenal volta a campo pelo Campeonato Inglês. No domingo, receberá ou Southampton pela 33ª rodada da competição.

O JOGO

O Arsenal começou pressionando o adversário e chegou a balançar as redes logo nos primeiros minutos com Ramsey, mas o árbitro assinalou corretamente impedimento de Özil, que recebeu lançamento na direita e mandou para a área.

Mas logo em seguida, aos nove minutos, Bellerín cruzou da direita rasteiro, a bola passou por toda área e sobrou nos pés do galês, que mandou uma bomba e abriu o marcador. O CSKA, no entanto, não se intimidou e deixou tudo igual em cobrança de falta perfeita de Golovin, no ângulo esquerdo do goleiro Petr Cech.

Özil fazia uma boa partida e participava praticamente de todas as jogadas ofensivas do Arsenal. Ele se movimentava nos dois lados do campo. Pela direita, ele invadiu a área e foi derrubado por Schennikov. Pênalti, que Lacazette bateu para deixar o Arsenal em vantagem novamente.

Pela esquerda, Özil cruzou para o golaço de Ramsey, aos 22 minutos. O Arsenal ainda fez o quarto, aos 34. Em um rápido contra-ataque, Lacazette recebeu na marca do pênalti, dominou com o pé direito e bateu com a esquerda: 4 a 1.

Na segunda etapa, o Arsenal seguiu ditando o ritmo da partida, mas recuou um pouco. O CSKA foi para cima e o time inglês ainda teve ao menos três oportunidades de ampliar o placar no contra-ataque. A chance mais clara de gol foi uma bola na trave de Ramsey.

FELIPE ANDERSON MARCA E LAZIO VENCE

Com um gol do ex-santista Felipe Anderson, a Lazio sofreu, mas conseguiu derrotar o Salzburg por 4 a 2 também nesta quinta-feira e ficou em vantagem na briga pela semifinal da Liga Europa. O duelo de volta acontece na próxima quinta-feira, na Áustria.

A Lazio saiu na frente com Lulic. Os visitantes empataram com Berisha. Marco Parolo voltou a deixar os italianos em vantagem. Mas Minamino empatou novamente. Felipe Anderson fez o terceiro da Lazio e, dois minutos mais tarde, aos 35 do segundo tempo, Immobile deu números finais. A Lazio volta a campo agora no próximo domingo, quando enfrentará a Udinese pela 31ª rodada do Campeonato Italiano.