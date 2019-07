Raniel aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo contra o Palmeiras

O técnico Cuca ganhou mais uma opção de ataque do São Paulo para o clássico com o Palmeiras, no próximo sábado, às 19 horas, no Morumbi. É o atacante Raniel, cujo nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira, e, assim, está liberado para estrear pelo time no duelo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Raniel foi anunciado como reforço do São Paulo na semana passada e se apresentou ao novo clube na última terça-feira. O atacante veio do Cruzeiro a pedido de Cuca, que manifestou seu desejo de ter mais um centroavante no elenco desde que assumiu a equipe.

É pouco provável, porém, que Raniel seja titular. O atacante participou de poucos treinamentos desde que chegou e deve começar a partida entre os reservas. A tendência é de que Cuca escale Pablo como referência na área e Alexandre Pato e Antony pelos lados, como esboçou nas últimas atividades.

Aos 23 anos, o atacante assinou contrato até 30 de junho de 2024 e se tornou o 12º reforço do clube para esta temporada. A operação foi intermediada por um empresário e o São Paulo começará a pagar pelo jogador a partir de janeiro de 2020. O Cruzeiro receberá R$ 13 milhões pela negociação e continuará com porcentual (não revelado) em futura transferência para outro clube.