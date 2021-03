Raniel, atacante do Santos, passa bem após segunda cirurgia em seis meses

O atacante Raniel, do Santos, realizou neste sábado mais uma cirurgia na perna direita, a segunda em apenas seis meses. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa do clube, o procedimento médico foi um "alongamento da musculatura posterior da perna e retirada da fibrose que limitava os movimentos do tornozelo".

A cirurgia, realizada no Hospital AACD, em São Paulo, pelo médico Marco Túlio Costa e acompanhada pelo departamento médico do Santos, transcorreu de forma tranquila, sem intercorrências, segundo o comunicado. No momento, o jogador segue em recuperação na internação do hospital com a perna imobilizada. A previsão é de que o trabalho de fisioterapia comece nos próximos dias.

Essa, na verdade, é a segunda cirurgia do jogador em cerca de seis meses, período em que o jogador está afastado desde que foi acometido por uma trombose venosa profunda. Na época, ele passou por uma cirurgia para reverter o problema. A recuperação não evoluiu como esperado e, recentemente, Raniel teve um encurtamento no tendão calcâneo, motivo da operação desde sábado.

No ano passado, após o jogador ter sido testado positivo para a covid-19 em setembro, houve até discussões de especialistas e médicos se a doença responsável pela pandemia não teria causado essas complicações na perna do atacante do Santos. As opiniões divergiram e não foi comprovada a relação.

Depois da sua segunda cirurgia, Raniel foi às redes sociais ainda neste sábado para informar aos fãs e torcedores que passa bem após o procedimento.

"Ocorreu tudo bem e logo logo estarei fazendo o que mais amo novamente. Na nossa vida vamos encontrar muitos obstáculos, mas cabe a nós decidirmos se vamos parar ou suportar todas as provações e seguir em frente. Eu sempre opto por seguir em frente mesmo caindo, pois sei que uma hora Deus me honrará e tudo isso vai passar! Está tudo bem comigo e já já estarei em campo", disse o atleta de 24 anos.