Raniel exalta chance de reservas do Cruzeiro mostrarem serviço contra o Flamengo

Com um cronograma apertado entre jogos do Brasileirão e decisões de mata-mata, Cruzeiro e Flamengo entram em campo para o segundo jogo entre as equipes em apenas cinco dias. Na quarta-feira, o time mineiro venceu o carioca por 2 a 0 no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Desta vez, a partida acontece neste domingo, às 16 horas, no mesmo palco, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A solução do técnico Mano Menezes para a situação tem sido a opção do rodízio de jogadores. Para o atacante Raniel, esta é uma ótima oportunidade para o elenco mostrar a sua força e poupar alguns jogadores para o próximo confronto, que acontece na quarta-feira, contra o Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil - na ida, na Vila Belmiro, os cruzeirenses venceram por 1 a 0.

"Eu creio que é importante para o grupo. Com o elenco que temos, grandes jogadores não podem ficar muito tempo sem atuar. Prova a força do nosso grupo. Tem que descansar o pessoal porque quarta-feira tem uma decisão. É uma baita de uma oportunidade para gente. Cabe a gente aproveitar a oportunidade. Vamos fazer um bom jogo e dar uma vitória aos que ficarem de fora", afirmou Raniel.

O atacante destacou ainda a importância do físico diante da possibilidade de entrar no decorrer do jogo e disse que é necessário ter calma para fazer uma boa partida e alcançar uma almejada nova vitória sobre os flamenguistas.

"Quando a gente entra em campo, a gente pega o adversário cansado e precisamos entrar com gás. Quando se inicia o jogo tem que ter mais cautela, não pode se afobar, se não vamos cansar e não vamos conseguir fazer o que o professor (Mano Menezes) manda. Eu creio que vai ser um bom jogo, vai ser bom para gente que não vem sendo titular. Vamos em busca da vitória", reforçou.