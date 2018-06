Raniel treina e deve atuar pelo Cruzeiro contra o Tupi

O atacante Raniel não deve ser problema no Cruzeiro para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira, contra o Tupi, em Juiz de Fora. Afinal, nesta terça, na véspera do duelo, o jovem participou normalmente da atividade na Toca da Raposa II.

Raniel brilhou no último sábado ao marcar os gols do Cruzeiro no triunfo por 2 a 0 sobre o Patrocinense, pelas quartas de final do Mineiro. Só que ele foi substituído antes do término do duelo por causa de dores no joelho direito. Mas como os exames não detectaram qualquer lesão e o atacante treinou nesta terça, ainda que com uma proteção no local, a tendência é de que ele atue em Juiz de Fora.

A maior parte da atividade desta terça-feira na Toca da Raposa II foi fechada. Ainda assim, foi possível ver que o atacante Fred e o zagueiro Manoel, ambos em fase final de recuperação de lesões, treinaram. Porém, eles não deverão entrar em campo nesta quarta.

Diante do Tupi, o Cruzeiro também não vai contar com o zagueiro Leo e o atacante Rafael Sobis, ambos suspensos. Assim,, o técnico Mano Menezes deve repetir a formação que venceu o Patrocinense com: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Murilo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel.