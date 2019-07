Raniel viaja para fazer exames e assinar contrato com o São Paulo

O atacante Raniel, ainda do Cruzeiro, está perto de se tornar reforço do São Paulo. O jogador viaja nesta quinta-feira à capital paulista para fazer exames médicos e assinar contrato por cinco anos com o clube tricolor.

Aos 23 anos, Raniel é reserva de Fred no Cruzeiro. Ele chegará ao São Paulo após pedido do técnico Cuca por um centroavante para o segundo semestre.

Em momento financeiro complicado, o São Paulo não gastará imediatamente pela contratação de Raniel. A operação será financiada por intermediários, que serão receberão do clube tricolor posteriormente.

Raniel foi revelado pelo Santa Cruz e está no Cruzeiro desde 2016. Nesta temporada, participou apensa de 11 jogos, com três gols marcados. Ao todo, ele soma 88 partidas e 16 gols pela equipe mineira.

Antes de Raniel, o São Paulo analisou a contratação do argentino Juan Dinenno, que estava emprestado pelo Racing (ARG) ao Deportivo Cali (COL). Luciano, do Fluminense, também entrou no radar tricolor.