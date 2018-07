Ranieri admite que problema da Inter está no ataque

"O problema é que não estamos conseguindo marcar os gols suficientes. Não podemos criticar o time por nada mais. Mas, com a ajuda da torcida, nossos atacantes podem acabar com essa má fase", avaliou Ranieri, já projetando o jogo deste sábado, quando a Inter recebe a Fiorentina em Milão, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano.

No Campeonato Italiano, no qual ocupa apenas a 16ª colocação, com 14 pontos, a Inter marcou 14 gols em 13 jogos. E na Liga dos Campeões, em que conseguiu a classificação para as oitavas de final como a primeira colocada do Grupo B, a equipe de Milão somou 10 pontos e fez somente oito gols nas seis partidas disputadas.