Ranieri assume o Leicester e volta ao futebol inglês

Mesmo desprestigiado, o treinador assinou contrato por três temporadas e substituirá Nigel Pearson, demitido no mês passado. Voltará a comandar uma equipe do Campeonato Inglês após 11 anos. Entre 2000 e 2004, ele comandou o Chelsea.

Além da passagem pela Inglaterra, o técnico de 63 anos já dirigiu clubes na Itália, como Cagliari, Napoli, Fiorentina, Juventus, Roma e Inter de Milão, e também times espanhóis, como Atlético de Madrid e Valência (por duas vezes). Antes de assumir a Grécia, Ranieri comandou o Monaco.

"Estou muito feliz de estar aqui em um clube de grande tradição", comemorou Ranieri, em declaração divulgada pelo site oficial do Leicester. "Trabalhei em grandes clubes, em campeonatos de grande nível, mas desde que deixei o Chelsea tenho sonhado com mais uma chance de trabalhar no melhor campeonato do mundo de novo", emendou.

O vice-presidente do Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, rasgou elogios ao novo comandante do time. "É com muito prazer que dou as boas-vindas a esse homem de notável experiência e conhecimento que nos comandará nessa próxima fase", comentou.

Apesar da vasta experiência, o treinador não tem no currículo títulos de grande destaque mundial. Suas maiores conquistas são uma Copa da Itália pela Fiorentina, uma Copa do Rei pelo Valencia, uma semifinal de Liga dos Campeões com o Chelsea, e um vice-campeonato italiano pela Roma.