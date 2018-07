Ranieri rejeita assumir Itália e quer se aposentar no Leicester Cotado para assumir a seleção da Itália depois da Eurocopa, o técnico Claudio Ranieri quer continuar seu trabalho no Leicester City. Líder do Campeonato Inglês, o treinador concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e negou a possibilidade de treinar a seleção italiana, afirmando que seu desejo é se aposentar no Leicester.