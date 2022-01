Ranking anual da IFFHS coloca o Palmeiras como o melhor time do mundo de 2021

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou nesta quinta-feira a lista dos melhores clubes do mundo de 2021 com o Palmeiras no topo. O clube brasileiro, que conquistou duas vezes a Copa Libertadores em 2021 - a primeira foi pela edição de 2020 -, ficou na primeira colocação com 322 pontos, superando Atlético-MG e Manchester City, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O ranking leva em consideração todas as competições disputadas entre os dias 1.º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. Neste período, o Palmeiras conquistou uma Copa do Brasil - bateu o Grêmio na decisão - e duas Libertadores - a primeira contra o Santos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e a segunda contra o Flamengo, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Em 2020, o Palmeiras havia terminado na segunda colocação, atrás do Bayern de Munique, da Alemanha, campeão mundial e da Liga dos Campeões da Europa, mas em 2021 foi a equipe que somou mais pontos no mundo no sistema de contagem do órgão: 322. O Atlético-MG (campeão mineiro, do Brasileirão e da Copa do Brasil) ficou em segundo lugar com 313 - em 2020 estava no 147.º lugar -, seguido pelo Manchester City, da Inglaterra, com 300. Chelsea e Flamengo fecharam o Top 5.

Os outros clubes brasileiros no Top 100 são: Athletico-PR (10.º colocado), Red Bull Bragantino (19.º), Santos (23.º), Fluminense (26.º), Grêmio (36.º), São Paulo (49.º), Internacional (51.º), Atlético Goianiense (70.º), Corinthians (86.º) e Ceará (91.º).

O Palmeiras se tornou o 16.º time diferente a vencer este ranking. O Barcelona, com cinco títulos, é o líder da IFFHS, seguido por Real Madrid (quatro) e Liverpool (três). Bayern de Munique, Manchester United, Milan, Internazionale, Juventus e Sevilla venceram duas vezes cada, enquanto que o clube brasileiro se junta a Roma, Ajax, Paris Saint-Germain, Valencia, Atlético de Madrid e Atlético Nacional (ColÔmbia) com um cada.

De 1991 até 2014, a lista da IFFHS era mensal. Durante esse período, o Palmeiras também foi o único time brasileiro a liderá-lo. Isso em quatro oportunidades em 1999, após a conquista do primeiro título da Libertadores.

Confira o Top 10 do ranking da IFFHS em 2021: