Ranking da Conmebol aponta Corinthians atrás de Tolima e Goiás

SÃO PAULO - A Conmebol divulgou seu ranking atualizado com os 128 melhores times do continente e apontou a LDU como o líder. O segundo colocado é o Internacional. Dos dez primeiros colocados, apenas Inter (2º), Santos (7º) e Cruzeiro (9º) aparecem na lista.

A curiosidade maior da tabela está no fato do Corinthians aparecer em 40º, atrás até do Tolima, que está em 36º. Os outros brasileiros na lista são: São Paulo (11º), Fluminense (15º), Palmeiras (17º), Flamengo (19º), Grêmio (22º), Goiás (26º), Vasco (32º) e Botafogo (33º) entre os 50 primeiros.

Completam a lista: Atlético-MG (51º), Avaí (63º), Vitória (69º), Sport (73º), Atlético-PR (74º), Ceará (92º), Coritiba (105º), Barueri (106º) e Figueirense (124º).