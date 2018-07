Ranocchia substituirá Zanetti como capitão da Inter

Zanetti é uma lenda na Inter de Milão. Com 857 partidas pela equipe, o agora ex-jogador é o atleta que mais vezes vestiu a camisa do time. Além disso, esteve presente em 16 títulos da Inter, entre eles cinco Campeonatos Italianos, uma Liga dos Campeões da Europa e um Mundial de clubes. Por esses feitos, teve a camisa 4, que costumava usar, aposentada, e se tornou vice-presidente da equipe.

Mazzarri, no entanto, vê Ranocchia, que tem 26 anos e está na Inter desde 2011, preparado para suportar a pressão de substituir Zanetti, capitão da equipe durante 15 anos. "Rannochia me parece o mais adequado para assumir esta responsabilidade", afirmou nesta quinta-feira, no primeiro dia da pré-temporada da equipe.

Tornar Rannochia capitão faz parte do processo de renovação pelo qual passa a Inter, que não terá na próxima temporada ídolos como Cambiasso, Samuel, Diego Milito, além do próprio Zanetti. Mazzari afirma que, agora que definiu a capitania, a prioridade é adaptar o novo reforço da defesa, o sérvio Nemanja Vidic, ao sistema que prefere, com três zagueiros, "já que ele nunca jogou desta forma".