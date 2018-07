Raphael Varane renova com o Real Madrid até junho de 2020

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira que renovou o contrato do zagueiro Raphael Varane até junho de 2020. O jovem defensor, de 21 anos, é visto como uma das apostas para o futuro da zaga do time madrilenho, que conta atualmente com os experientes Sergio Ramos e Pepe.

Varane chegou ao clube em 2011, então com apenas 18 anos, e já participou de grandes conquistas da equipe, com a Liga dos Campeões da temporada passada. Também esteve com o time nos títulos do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha e da Europa, nos últimos anos.

Ainda em busca de maior experiência, o zagueiro francês vem ganhando oportunidades entre os titulares quando Ramos ou Pepe sofrem com lesões, o que aconteceu na temporada passada.

Enquanto não garante seu espaço no time, Varane já se destaca na seleção do seu país. Na Copa do Mundo do Brasil, ele foi titular em quatro dos cinco jogos dos franceses, eliminados pela Alemanha nas quartas de final.