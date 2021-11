Raphael Veiga aguarda chance na seleção brasileira: 'Quem sabe num futuro próximo'

Os 16 gols em 2021 e, sobretudo, o bom futebol apresentado nesta e na temporada anterior credenciam Raphael Veiga a ao menos pensar em ser convocado para a seleção brasileira. O meio-campista do Palmeiras é objetivo quando o assunto vem à tona. A decisão não cabe a ele. Portanto, a sua ideia é continuar fazendo bons jogos para que Tite lembre de seu nome.

"Não sou eu que decido e vou sempre respeitar a decisão do Tite e staff. Meu foco é trabalhar pra chegar lá com os pés no chão. É gastar energia com o que eu posso resolver", ressaltou o atleta de 26 anos. "Hoje, Palmeiras, cada jogo e cada treino. Quem sabe num futuro próximo", emendou.

Veiga foi decisivo para a vitória tranquila do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro neste domingo. Ele deu o passe para Rony abrir o placar e fez o gol que selou o triunfo e fez o time alviverde retornar à vice-liderança do Brasileirão. São 55 pontos somados. A diferença para o líder Atlético, porém, continua muito grande: dez pontos. A larga desvantagem não impede a equipe paulista de seguir pensando no título nacional.

"O Atlético-MG possui uma diferença significante, mas ainda temos jogos pela frente e vamos fazer nossa parte. Vamos procurar ganhar, dar o máximo e, no final, ver como fica. Não tem nada perdido", resumiu Veiga. Ele é artilheiro do Palmeiras na temporada, com 16 gols, e também no Brasileirão, no qual marcou dez vezes.