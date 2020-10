Raphael Veiga diz esperar que goleada encerre a crise no Palmeiras

A série de quatro derrotas no Campeonato Brasileiro colocava o elenco do Palmeiras sob pressão, mas o time soube aproveitar a fragilidade do Tigre para deixar a má fase para trás. Após abrir o placar do triunfo por 5 a 0 sobre a equipe argentina, nesta quarta-feira, o meia Raphael Veiga disse esperar que o resultado positivo devolva a tranquilidade ao time, além de dar confiança para a sequência da temporada.

Raphael Veiga foi um dos destaques da fácil vitória do Palmeiras. Ele marcou o primeiro gol do duelo aos 35 minutos da etapa inicial e ainda arriscou alguns chutes de longe com perigo, também buscando organizar as jogadas ofensivas da equipe.

"A gente trabalha para isso. Sabemos que vamos sair. O jogo foi importante para dar confiança, para voltar ao futebol que vínhamos fazendo. A vitória vai ajudar", afirmou o meia, após a goleada, em entrevista ao canal Fox Sports.

O duelo com o Tigre foi o segundo do time após a queda de Vanderlei Luxemburgo, que vem sendo substituído interinamente por Andrey Lopes. E a definição do substituto ainda deve demorar, pois o clube desistiu de Miguel Ángel Ramírez. A diretoria do Palmeiras avalia nomes, como o do espanhol Quique Setién, ex-Barcelona, mas Raphael Veiga evitou comentar sobre o futuro treinador.

"Somos homens, temos compromisso quando vestimos a camisa do Palmeiras, independente do técnico. Temos de fazer o que é para ser feito. Um novo técnico muda a estratégia, a filosofia, mas o ímpeto é dos jogadores. A escolha do técnico novo é com a diretoria. Eles decidem e a gente tem que fazer nosso trabalho", concluiu.

Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras foi o melhor time da fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe teve campanha praticamente perfeita em seu grupo, com 16 pontos e 14 gols de saldo. E o desempenho lhe garante a vantagem do mando de campo no jogo de volta do mata-mata da Libertadores até as semifinais, sendo que o primeiro adversário, o das oitavas, será conhecido na sexta-feira, através de sorteio.

O Palmeiras voltará a jogar no domingo, fora de casa, diante do Atlético Goianiense, pelo Brasileirão.