Raphael Veiga exalta desempenho tático do Palmeiras no Equador: 'Soubemos sofrer'

Autor do gol que assegurou ao Palmeiras a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Del Valle nesta terça-feira, Raphael Veiga valorizou a disciplina tática do time alviverde na altitude de quase 3 mil metros em Quito, no Equador.

Para o meio-campista, foi fundamental para o triunfo fora o bom desempenho defensivo diante do Del Valle, que sofreu a primeira derrota em casa na história da Copa Libertadores.

"A gente soube marcar a equipe deles. A gente soube sofrer, marcar em linha baixa e aproveitar os contra-ataques. Foi um jogo muito tático, soubemos aproveitar os espaços. Esse 1 a 0 é importantíssimo", enfatizou Veiga após a partida.

No fim do primeiro tempo, o meio-campista marcou de pênalti o gol que definiu o triunfo que manteve o Palmeiras com 100% de aproveitamento na Libertadores e o garantiu antecipadamente às oitavas de final. Nesta temporada, Veiga balançou as redes cinco vezes em dez partidas e é, desde o ano passado, um dos destaques do time do técnico Abel Ferreira.

Com 12 pontos e já classificado, o Palmeiras jogará os dois últimos compromissos da primeira fase para assegurar a primeira colocação do Grupo A. Antes disso, a equipe alviverde se concentra no Campeonato Paulista. Na sexta, às 19h30, encara o Red Bull Bragantino pelas quartas de final.