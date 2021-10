Raphael Veiga faz de pênalti, Palmeiras ganha do Inter e volta a vencer na temporada

O Palmeiras voltou a vencer na temporada e fez a festa de sua torcida em casa. Após sete partidas sem vitória, o time ganhou por 1 a 0 do Internacional, no Allianz Parque, e retomou o caminho das vitórias no Brasileirão. O único gol da partida foi feito por Raphael Veiga, de pênalti, encerrando o jejum da equipe.

A sequência negativa de sete partidas (quatro empates e três derrotas) vinha atormentando o grupo alviverde nas últimas semanas. Para piorar, a última vitória em casa havia sido em 18 de agosto e o grupo estava pressionado, ainda mais enfrentando um adversário que está brigando pelas primeiras posições no campeonato e vinha embalado.

Até por isso, e contando com os reforços de Gustavo Gómez, Weverton e Piquerez, que estiveram nos últimos dias representando suas seleções nacionais, o técnico Abel Ferreira tratou de colocar o time um pouco mais ofensivo e buscando sempre as rédeas da partida. E foi nessa toada que começou a pressionar pelo gol.

Logo aos 3 minutos, Dudu recebeu em velocidade pela esquerda, cruzou para trás e encontrou o lateral Marcos Rocha. Ele chutou forte, a bola explodiu na trave e saiu. A resposta do Inter demorou, mas veio com Yuri Alberto, que em um contra-ataque partiu para a jogada individual e obrigou Weverton a fazer boa defesa.

Mesmo com mais dinamismo, o Palmeiras tinha dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Inter, que congestionava o meio de campo e não dava muito margem para os rivais. Com marcação forte, as melhores chances do Palmeiras vieram em duas jogadas de bola parada, nas cobranças de falta de Raphael Veiga: uma foi no meio do gol e Marcelo Lomba segurou e outra foi para fora.

Na etapa final, logo de cara o Palmeiras mudou o panorama da partida. Rony chutou a bola e ela tocou na mão de Cuesta dentro da área. O juiz marcou pênalti e por excesso de reclamação Edenilson foi expulso. Na cobrança, Raphael Veiga mandou com perfeição, abrindo o marcador.

A partir daí, com a vantagem no placar e um jogador a mais, o duelo ficou do jeito que o técnico Abel Ferreira queria. Claro que ainda tinha muito tempo de jogo, e até por isso os dois técnicos fizeram suas substituições para não deixar o ritmo cair. Mas com o gol, o Palmeiras não precisou se arriscar mais e foi se defendendo para garantir a vitória e encerrar o jejum na temporada.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 0 INTERNACIONAL

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo (Danilo Barbosa), Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga (Deyverson); Dudu (Gustavo Scarpa), Luiz Adriano (Breno Lopes) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Zé Gabriel), Edenílson, Taison (Maurício) e Patrick (Palacios); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

GOL: Raphael Veiga, aos 7 minutos do 2º tempo.

JUIZ: Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS: Felipe Melo, Rony, Gustavo Scarpa, Mercado, Victor Cuesta, Heitor e Patrick.

CARTÃO VERMELHO: Edenilson.

PÚBLICO: 11.111 pagantes.

RENDA: R$ 635.538,98.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo (SP).