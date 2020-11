Raphael Veiga festeja fase artilheira no Palmeiras: 'Estou muito feliz'

Raphael Veiga não conseguiu conter a alegria por ter feito os dois gols do Palmeiras na vitória sobre o Fluminense, neste sábado à noite, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terceiro artilheiro do time na temporada, com 11 gols, atrás apenas de Luiz Adriano (15) e Willian (14), o meia festejou o bom momento na carreira.

"Estou numa fase boa, mas acredito que o time também. Estamos colocando intensidade, competindo. É normal que quando a equipe se doa e compete, o individual apareça; não só eu, mas todos. Estou muito feliz com o momento", disse o jogador, que atinge a melhor marca de gols em uma temporada. São 11 gols em 2020 (em 32 jogos), contra nove que fez (em 48 jogos) pelo Athletico-PR em 2018.

Veiga também destacou o poder de superação e união do elenco em um momento em que o time sofre com a ausência de vários atletas por causa de lesão e da covid-19. "Acho que cada um sabe o seu papel. Nessas horas, quando um cai, outro se levanta. (Com os desfalques) aparece oportunidade pros outros, essa zaga não vinha jogando e eles (Emerson Santos e Renan) foram fundamentais no último jogo e nesse também. O comprometimento é de quem quer fazer o seu melhor e se sair bem no time."

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, quando vai disputar o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Vencedor no primeiro duelo, no Allianz Parque, por 3 a 0, o time poderá perder por até dois gols de diferença que ainda assim garante vaga na próxima fase.