Raphael Veiga festeja vaga na semi e 'um dos melhores jogos do ano' do Palmeiras

Raphael Veiga foi eleito o melhor jogador na histórica vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o São Paulo nesta terça-feira que garantiu o time alviverde na semifinal da Libertadores. O meio-campista, autor do primeiro gol no Allianz Parque, comemorou o fim de tabus importantes com o triunfo diante do rival e elegeu o jogo como um dos melhores da equipe na temporada.

"Jogo muito importante. Primeiro pelo tamanho do que representa Palmeiras x São Paulo. Depois, classificava pra semi. Sabíamos o retrospecto na Libertadores. Era importante, pra gente e pra torcida, ganhar esse jogo. Estamos de parabéns. Um dos melhores jogos do ano", opinou o meio-campista.

Saiu do pé direito de Veiga, o que não é o seu melhor, o gol que abriu o caminho para a primeira vitória do Palmeiras em cima do São Paulo na Libertadores. O triunfo também encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer o adversário. A última vitória havia sido em 2019, pelo Brasileirão.

Veiga lembrou que o Palmeiras é o atual campeão continental e fará de tudo para conquistar o tricampeonato. Para chegar à final, o time de Abel Ferreira terá de eliminar River Plate ou Atlético-MG, que se enfrentam nesta quarta, no Mineirão.

"Libertadores é isso. Sabemos da dificuldade que é ganhar esse campeonato. Ganhamos ano passado e sabemos que ninguém vai tirar da gente o que é nosso tão fácil. Vão ter que suar, correr e lutar. E vamos defender nosso título até o final", enfatizou o jogador.

O meio-campista afirmou que o Palmeiras entrou em campo com uma estratégia bem definida após o empate em 1 a 1 no Morumbi, "sabendo o que tinha que fazer", e deu os créditos de sua boa exibição à liberdade que tem no esquema de Abel Ferreira. O treinador português escalou Veiga como um meia pelo lado direito, mas que circula por todos os lados e chega na área para finalizar. Isso ficou claro no lance de seu gol aos nove minutos.

"O Abel foi muito feliz na liberdade que ele deu pra gente se movimentar. A parte tática foi muito importante", disse. "Os jogadores estão de parabéns, mas ele também pela ideia que passou", acrescentou o atleta, que também deu destaque para a confiança que a equipe ganha com vitórias como a desta quarta.

"Nos preparamos pra isso. É comemorar, porque é difícil ganhar jogos assim, e desfrutar o momento".