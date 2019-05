Raphael Veiga prevê disputa por vaga com Scarpa: 'Briga será boa'

A concorrência por vaga no setor ofensivo do Palmeiras deve aumentar nos próximos jogos. Com o meia Gustavo Scarpa em recuperação de uma lesão na perna direita e com previsão para retornar somente daqui algumas semanas, o meia Raphael Veiga ganhou oportunidade para ter sequência no time e tem se destacado, com direito a gol no último sábado, na vitória por 4 a 0 sobre o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Veiga tem dez partidas pelo Palmeiras na temporada, com direito a aparições regulares nos cinco últimos compromissos. O jogador fez gol no empate com o CSA, em Maceió, e também no clássico com o Santos. "Estou feliz com mais um jogo bom que eu fiz. Cada vez vou passar confiança para o Felipão para poder jogar sempre. Desde o começo, eu sempre falei que todo jogador precisa de uma sequência. A gente se acostuma com o jogo, com os companheiros", afirmou.

O meia saiu aplaudido de campo pela torcida após a atuação contra o Santos e espera ter uma concorrência forte pela vaga de titular depois de Scarpa se recuperar e estar liberado para entrar em campo. "Quando todos estão em uma fase boa, o nível do time eleva. Estou feliz pelo momento e feliz pelo Scarpa estar bem. Acho que será uma briga boa por posição", disse Veiga.

Scarpa é o artilheiro do time na temporada com sete gols marcados. O setor do meio-campo tem ainda como opções Lucas Lima e Ricardo Goulart, que estava na posição de titular até sofrer uma lesão no joelho direito e precisar passar por um procedimento cirúrgico. "Tenho para o meio jogadores com as mesmas características e que me dão aquilo que preciso. Estamos muito bem servidos", comentou o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari.