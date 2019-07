Raphael Veiga quer esquecer sequência ruim do Palmeiras e pede foco no Vasco

Sem vencer há quatro jogos, o Palmeiras volta a campo neste sábado, para enfrentar o Vasco, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o meia Raphael Veiga, a equipe precisa esquecer a sequência negativa e focar no adversário carioca.

Apesar do jejum de vitórias, o Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 26 pontos. O time alviverde chegou a ficar 33 jogos invicto no campeonato, mas foi derrotado pelo Ceará na rodada passada.

“Antes da parada, vínhamos fazendo um bom começo de ano, estávamos um tempo sem perder no Brasileiro. Lógico que, pela forma como vínhamos jogando, empatar com o São Paulo e perder para o Inter e para o Ceará acaba nos deixando chateados, porque sabemos o potencial do nosso elenco. Mas sabíamos que, em algum momento, nós perderíamos. O nosso time é forte, mas também não é imbatível. Ficamos triste, mas não esqueceremos tudo o que já fizemos neste ano”, afirmou Veiga.

“Não é porque tivemos quatro resultados que não esperávamos que agora temos achar que está tudo ruim e deixar de focar no que vem pela frente. Foi ruim, não queríamos, não gostamos, mas passou. Não tem tempo para ficar lamentando. Esses resultados deixam jogador e torcida chateados, porque sempre almejamos coisa grande. Mas não dá para ficar vivendo o que passou. Tem que esquecer e focar no próximo jogo, no Vasco", acrescentou.

A sequência sem vitórias do Palmeiras teve início com o empate com o São Paulo, pelo Brasileirão. Depois, a equipe perdeu para o Internacional e foi eliminada nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Brasil, perdeu para o Ceará pelo Brasileirão e empatou com o Godoy Cruz, da Argentina, pela Libertadores da América.

O jogo contra o Vasco será realizado neste sábado, às 17h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada. O Palmeiras lidera o campeonato porque tem sete gols marcados a mais do que o Santos. Os dois times têm 26 pontos na tabela.