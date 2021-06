Raphael Veiga valoriza vitória e diz que Palmeiras não se acomodou em Maceió

Atual campeão, o Palmeiras estreou na Copa do Brasil, já na terceira fase, com uma vitória por 1 a 0 sobre o CRB, nesta quinta-feira, em Maceió. O time paulista marcou no primeiro tempo com o atacante Willian Bigode e se defendeu mais na segunda etapa, quando o clube alagoano pressionou.

Para o meia Raphael Veiga, no entanto, o Palmeiras não se acomodou com o resultado no placar. Segundo ele, a equipe alagoana imprimiu intensidade e teve méritos no segundo tempo.

"Não acho que nos acomodamos. Somos muito competitivos, hoje (quinta-feira) eles colocaram a intensidade deles e dificultou pra gente. Principalmente no segundo tempo com o campo pesado e o cansaço, mas não nos acomodamos. É valorizar essa vitória, o jogo não foi fácil, mas está todo mundo de parabéns", disse na saída do gramado ao SporTV.

Com o resultado, o time do técnico português Abel Ferreira joga pelo empate na segunda partida, na próxima quarta, em São Paulo. O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 18h15, para enfrentar a Chapecoense, pela segunda rodada do Brasileirão.

NA BRONCA

Aos 12 minutos do segundo tempo, o técnico Abel Ferreira tirou Gustavo Scarpa para colocar Zé Rafael. O meia, que saiu do jogo, ficou irritado com a substituição e chegou ao banco de reservas chutando uma das cadeiras e jogando uma garrafa no chão. Depois, ele sentou e ficou com a cara fechada, observando a partida.