Raphinha celebra nova convocação à seleção brasileira: 'Que agora possa realizar meu sonho'

A sexta-feira foi especial para Raphinha. O meia-atacante do Leeds United, da Inglaterra, foi novamente convocado pelo técnico Tite e agora espera estar à disposição para ter a primeira oportunidade da sua carreira de defender a seleção brasileira.

Raphinha havia sido lembrado, pela primeira vez, na última lista, neste mês, mas, assim como os outros atletas que atuam na Inglaterra, não havia sido liberado pelo clube por ter de cumprir 14 dias de quarentena quando retornasse à Europa.

Agora, no entanto, a expectativa é a de que o jogador esteja à disposição para mais uma rodada tripla das Eliminatórias das Copa do Mundo de 2022. O Brasil enfrenta, fora de casa, a Venezuela, no dia 7 de outubro, e a Colômbia, no dia 10. Depois, no dia 14, recebe o Uruguai, na Arena Amazônia, em Manaus.

"Mais uma vez, tive a oportunidade de ser chamado e estou muito motivado. Espero que, dessa vez, as coisas saiam da melhor forma possível e eu possa realizar o meu sonho de criança, que é vestir essa camisa e representar o meu país. Aproveito para agradecer, mais uma vez, todas as pessoas que, de alguma forma, me ajudaram ao longo dessa caminhada, desde lá de trás, nos meus primeiros passos, até agora. Em especial, agradeço aos meus familiares, que estão ao meu lado nos bons e maus momentos", celebrou Raphinha.

"Estou bem contente aqui na Inglaterra e me sinto cada vez mais à vontade no Leeds e na Premier League (Campeonato Inglês). A liga é bem competitiva e de muito vigor físico. Estou evoluindo bastante e amadurecendo meu jogo. Continuarei trabalhando da mesma maneira, com os pés no chão e 100% focado para seguir aprendendo e melhorando", completou.

Raphinha deixou o futebol brasileiro cedo, sem sequer ter atuado profissionalmente em seu país, para brilhar na Europa. Primeiramente, em Portugal, pelo Vitória de Guimarães e Sporting Lisboa. Depois, na França, onde foi fundamental para que o Rennes terminasse o Campeonato Francês da temporada 2019-2020 com a melhor campanha de sua história, na terceira colocação, e disputasse a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez.

E mais recentemente na Inglaterra. Ele chegou ao Leeds United a pedido do renomado técnico argentino Marcelo Bielsa e foi um dos responsáveis pela bela campanha dos time logo em seu primeiro ano no país.