Barcelona estaria disposto a pagar R$ 314 milhões para tirar o atacante Raphinha do Leeds

Raphinha, atacante da seleção brasileira, pode ter uma nova casa na próxima temporada. O Barcelona fez uma oferta de 58 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões) ao Leeds United pelo jogador. No caso do cumprimento de metas, o negócio pelo atleta de 25 anos pode chegar a 68 milhões de euros (R$ 368 milhões).

As tratativas entre os clubes estão em fase final e pesa o desejo do jogador em deixar o Leeds rumo ao Barcelona. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado internacional de transferências. Fora da lista da pré-temporada do time inglês na Austrália, Raphinha treina separadamente enquanto aguarda o desfecho da negociação.

Raphinha chegou ao Leeds em 2020 após ser adquirido junto ao Rennes, da França, por 17 milhões de euros (R$ 113 milhões). As boas atuações do ponta direita, especialmente na última temporada, colocaram o jogador no radar de Tite. O atleta agarrou a oportunidade, repetindo os bons praticamente garantindo uma vaga entre os nomes que serão levados pelo técnico ao Catar.

Em 67 partidas pelo Leeds, Raphinha marcou 17 gols e deu 12 assistências. O jogador é um pedido expresso de Xavi Hernández, técnico do Barça. Enquanto as diretorias não batem o martelo, o Chelsea monitora o negócio e estaria disposto a pagar 60 milhões de euros para dar um chapéu no clube catalão e levar o brasileiro para Londres.

Gabriel Jesus, Richarlison e Raphinha: atacantes brasileiros movimentam a janela da Europa

Além de Raphinha, outros dois atacantes da seleção brasileira movimentaram a janela de transferências e agora respiram novos ares na Europa. Visando recuperar o espaço cativo que tinha com Tite na seleção, Gabriel Jesus trocou o Manchester City pelo Arsenal. O clube de Londres pagou 45 milhões de libras (cerca de R$ 290 milhões) pelo camisa 9, que logo no amistoso de estreia marcou duas vezes.

Quem também está de casa nova é Richarlison. Após quatro anos jogando pelo Everton, clube no qual conquistou a torcida marcando 53 gols em 152 jogos, o atacante de 25 anos assinou contrato com o Tottenham até junho de 2027. o time londrino pagou cerca de 50 milhões de libras (R$ 318 milhões) pelo brasileiro. Além disso, o acordo envolveria US$ 10 milhões adicionais (R$ 63 milhões) no caso do cumprimento de metas estipuladas no contrato.