Raptors vence e segue na cola do Bucks na NBA; LeBron faz história

Com boa atuação de Kawhi Leonard, o Toronto Raptors venceu mais uma, na noite desta terça-feira, e manteve a perseguição ao Milwaukee Bucks na Conferência Leste da NBA. Jogando fora de casa, o time canadense superou o Philadelphia 76ers por 119 a 107. A noite também teve marca histórica de LeBron James, apesar da derrota do Los Angeles Lakers para o Indiana Pacers.

Leonard liderou os visitantes com seus 24 pontos, sete rebotes e três assistências. E teve a ajuda de Serge Ibaka e do seu "double-double" de 20 pontos e 10 rebotes. Kyle Lowry contribuiu com 20 pontos após rumores de que seria envolvido numa troca e iria para o Memphis Grizzlies.

Com esta boa atuação coletiva, o Raptors desbancou Joel Embiid, o cestinha da partida. Liderando o 76ers, ele registrou 37 pontos e 13 rebotes para anotar o seu 44º "double-double" na NBA. Ben Simmons contribuiu com 20 pontos e sete rebotes, e Jimmy Butler marcou 18 pontos.

O Raptors soma agora 39 triunfos e 16 derrotas e ocupa a segunda colocação da Conferência Leste, logo atrás do Bucks, dono da melhor campanha da temporada regular até agora, com 39/13. Já o 76ers segue no quinto posto, com 34/20.

Pela mesma rodada, LeBron James teve uma noite de fortes emoções. O astro da NBA sofreu a sua pior derrota na competição no mesmo jogo em que voltou a fazer história na liga norte-americana de basquete profissional. Com seus 18 pontos em quadra, superou a marca de 32 mil, tornando-se apenas o quinto jogador a alcançar tal feito.

Ao mesmo tempo, com o revés por 136 a 94 para o Indiana Pacers, sofreu sua pior derrota da carreira, com a diferença de 42 pontos. Até então, a maior desvantagem que registrara numa derrota em seus 16 anos de carreira na NBA era de 36 pontos.

Atuando em casa, o Pacers foi liderado por Bojan Bogdanovic, cestinha do duelo, com 24 pontos. Myles Turner anotou 22 pontos e Thaddeus Young contribuiu com 12 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Pelo Lakers, LeBron foi mesmo o maior destaque, registrando ainda nove rebotes e sete assistências.

O resultado deixou o Pacers na briga pelas primeiras posições da Conferência Leste. O time é o quarto colocado, com 35 vitórias e 19 derrotas. O Lakers, por sua vez, é apenas o décimo do Oeste, com o mesmo número de triunfos e revezes: 27.

Ainda nesta terça, Russell Westbrook manteve a boa forma técnica ao liderar o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Orlando Magic por 132 a 122, diante de sua torcida. O astro do time registrou seu sétimo "triple-double" consecutivo ao anotar 16 pontos, 16 assistências e 15 rebotes. Foi o seu 20º da temporada e o 124º da carreira.

Westbrook teve o apoio de Paul George, com 39 pontos, e Dennis Schroder, com 20. A equipe ocupa a terceira colocação da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 19 derrotas, enquanto o Magic figura em 11º lugar no Leste, com 22 triunfos e 32 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 115 x 117 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 96 x 103 Boston Celtics

Indiana Pacers 136 x 94 Los Angeles Lakers

New York Knicks 92 x 105 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 107 x 119 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 108 x 106 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 132 x 122 Orlando Magic

Portland Trail Blazers 108 x 118 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Houston Rockets

Golden State Warriors x San Antonio Spurs