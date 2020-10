Rashford comanda virada do Manchester United sobre o Newcastle no Inglês

Enfim, o Manchester United teve uma apresentação de alto nível no Campeonato Inglês. Com belo desempenho de Rashford e uma aula de contra-ataques, o time superou o Newcastle, por 4 a 1, de virada.

Mesmo com o grande resultado em St.James Park, o Manchester United segue bastante distante das primeiras colocações. O time é apenas o 14° colocado, com seis pontos somados.

Leia Também Eficiente, Manchester City supera o Arsenal e se recupera no Inglês

Foi uma reabilitação em grande estilo do United, humilhado na rodada passada, no Old Trafford, pelo Tottenham. Aqueles 6 a 1 ainda não foram digeridos pelo time, que descontou parte de sua indignação diante da equipe de Steve Bruce.

E Rashford foi o principal protagonista desta reação. O atacante deu duas assistências e anotou uma vez na goleada por 4 a 1. Ao fechar a goleada, ele chegou a 70 gols pelo United com apenas 22 anos.

Luke Shaw, contra as próprias redes, abriu o placar para o Newcastle. Maguire igualou o marcador e Bruno Fernandes fez um belo gol num contragolpe de cinema. Ele recebeu de Rashford para dar um chutaço no ângulo.

No terceiro gol, Rashford tabelou com Bissaka, que chutou forte, também no ângulo. O atacante coroou sua bela apresentação fechando a goleada aos 51 minutos do segundo tempo. O United que devia futebol no Campeonato Inglês, finalmente "acordou".