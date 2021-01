Rashford critica cestas de alimentos entregues na Inglaterra e recebe ligação de Boris Johnson

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, segue em sua luta pela melhoria nas condições alimentares de crianças no Reino Unido. Durante a pandemia de covid-19, isso significou que o atleta buscou fazer com que as crianças recebam em casa as refeições que receberiam na escola, o que foi prometido pelo governo britânico. No entanto, o que foi entregue aos pais não foi comida de grande quantidade, fazendo com que o jogador se juntasse às críticas. O primeiro-ministro do país, Boris Johnson, ligou para ele e garantiu que irá melhorar as condições.

Imagens dos alimentos entregues às crianças do ensino público viralizaram na Inglaterra, gerando uma série de críticas ao governo. As famílias que receberam reclamam que pacotes com produtos de cerca de 5 libras (R$ 36) foram entregues em vez de vouchers de refeição no valor de 30 libras (R$ 216).

Leia Também Manchester United vence o Burnley fora e assume a liderança do Inglês

O próprio Rashford compartilhou a foto de um pacote entregue pelo governo inglês, com uma quantidade pequena de comida, que, na teoria, deveria servir para uma família inteira. Então, ele entrou em contato com os fornecedores dos alimentos e fez uma longa postagem explicando detalhes contratuais e mostrando problemas logísticos na entrega das refeições - e no mesmo dia jogou contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês.

"Três dias de comida para uma família. Não é bom o suficiente. Então, imaginem que esperamos que as crianças se engajem no aprendizado em casa. Sem mencionar os pais, que às vezes têm que ensinar sem provavelmente comer nada, para que seus filhos possam comer. Temos que fazer melhor. Estamos em 2021", criticou Rashford na terça.

Then imagine we expect the children to engage in learning from home. Not to mention the parents who, at times, have to teach them who probably haven’t eaten at all so their children can... We MUST do better. This is 2021 https://t.co/mEZ6rCA1LE — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021

And another one... pic.twitter.com/hCCFCxC5HL — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021

Nesta quarta, o atacante voltou ao assunto após conversar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. "Acabei de ter uma boa conversa com o primeiro-ministro. Ele me garantiu que está empenhado em corrigir o problema com as cestas de alimentos e que uma revisão completa do fornecimento está em andamento", escreveu.

Just had a good conversation with the Prime Minister. He has assured me that he is committed to correcting the issue with the food hampers and that a full review of the supply chain is taking place. He agrees that images of hampers being shared on Twitter are unacceptable. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 13, 2021

Pouco depois, Johnson compartilhou um tuíte de Rashford com as críticas. "Eu concordo totalmente com você, Rashford. Esses pacotes de comida não atingem o padrão que colocamos e temos que deixar claro para as empresas envolvidas que isso é um desastre. A empresa se desculpou corretamente e concordou em reembolsar as pessoas afetadas", garantiu o governante.

I totally agree with you @MarcusRashford, these food parcels do not meet the standards we set out and we have made it clear to the company involved that this is disgraceful. The company concerned has rightly apologised and agreed to reimburse those affected. https://t.co/tVCVhUouRa — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 13, 2021

Rashford ainda afirmou que mais mudanças ocorrerão. "Um assunto que eu trouxe para o primeiro-ministro foram maneiras para corrigir o sistema de vouchers. Se famílias não têm acesso consistente à comida, é provável que não tenham uma impressora para imprimir vouchers em casa. O escritório dele concordou em olhar para isso", comentou.