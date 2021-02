Rashford estampa capa da revista Time em artigo escrito por Lewis Hamilton

Marcus Rashford, atacante de 23 anos do Manchester United e da seleção inglesa, foi eleito uma das 100 pessoas que mais influenciarão o mundo nos próximos anos pela conceituada revista Time por conta de sua luta contra a fome infantil. O jogador estampa a capa da publicação e o artigo sobre ele foi escrito por ninguém menos que o heptacampeão mundial da Fórmula 1 Lewis Hamilton.

"Em um ano que nos mostrou o poder de trabalharmos juntos em prol de um objetivo comum, ele (Rashford) foi uma força galvanizadora por trás da união de pessoas em todo o Reino Unido no esforço de garantir que nenhuma criança passasse fome", afirma Hamilton em trecho do texto.

"Marcus inspirou incontáveis outras pessoas a se juntar a ele nesta missão e consolidou seu status como modelo. Sua determinação, resiliência e persistência têm sido verdadeiramente inspirador. Mal posso esperar para ver como ele continuará este importante trabalho", diz o piloto em outra parte.

Rashford iniciou uma campanha em busca de acabar com a fome infantil no Reino Unido, tanto buscando doações quanto cobrando o governo britânico para que faça sua parte. Durante a pandemia, pediu que as refeições que seriam entregues nas escolas fossem para as casas das crianças e exigiu que o nível da comida melhorasse após casos de refeição de baixa qualidade viralizarem. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu melhorar.

Por conta do trabalho, Rashford recebeu um título de honra do país, o de MBE, o quarto em nível de importância entre os concedidos pelo país.

Sobre a capa, Rashford brincou sobre como a foto foi feita. "Quem pensaria que você poderia ter capturado isso (a imagem) através de um iPhone na minha sala. Obrigado revista Time, (estou muito) orgulhoso". O jogador também agradeceu a Hamilton. "Agradecido pelas suas gentis palavras, irmão. Obrigado" escreveu o atacante do Manchester United.

Who would have thought you could have captured this via an iPhone in my front room thank you @TIME very proud ♥️ #TIME100Next pic.twitter.com/5rHFcEMAlB — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 17, 2021