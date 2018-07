Rashford marca no fim e mantém Manchester United com campanha perfeita no Inglês

O Manchester United contou com um gol aos 47 minutos do segundo tempo de Marcus Rashford para manter 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. Neste sábado, após muita dificuldade para superar a defesa adversária, o time superou o Hull City por 1 a 0, fora de casa, em duelo válido pela terceira rodada.

O triunfo deixa o Manchester United com os mesmos nove pontos do líder Chelsea, que leva vantagem nos critérios de desempate. Ambos poderão ser alcançados neste domingo pelo Manchester City, que venceu os dois primeiros jogos e agora vai receber o West Ham. Já o Hull, que também havia triunfado nas rodadas anteriores, segue com seis pontos, em quinto lugar no Inglês.

Herói da vitória, Rashford iniciou o duelo no banco de reservas e entrou em campo aos 26 minutos da etapa final, para conseguir fazer o que os renomados reforços, como Ibrahimovic e Pogba, não tiveram êxito, quase sempre parando nas boas defesas do goleiro Jakupovic - com domínio total do duelo, o time finalizou 29 vezes, 21 a mais do que o time da casa.

Mas Rashford só foi brilhar aos 47 minutos, após bela jogada individual de Rooney. O atacante avançou pela esquerda, driblou Elmohamady e cruzou rasteiro para Rashford finalizar às redes e finalmente definir a vitória do Manchester United.

Com a pausa no futebol europeu em razão dos compromissos das seleções nacionais, o clube só voltará a jogar pelo Campeonato Inglês em 10 de setembro. Mas será para um grande clássico, contra o rival Manchester City, no Old Trafford. No mesmo dia, o Hull City vai visitar o Burnley.